نادين نسيب نجيم تكتسح “إنستجرام” وصورها الأكثر رواجًا

متابعة بتجــــــــــــرد: تجمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم علاقة مميّزة جدًا مع جمهورها، وذلك يظهر بشكل واضح من خلال تفاعلهم مع منشوراتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن يتابع صفحات نادين، يلاحظ اعتمادها بشكل كبير على صور الـSelfie التي تلتقطها لنفسها وتشارك بها متابعيها عبر حسابها على “إنستجرام”، فتحظى بمئات آلاف الإعجبات وتتصدّر جميعها صفحات الأكثر رواجًا عبر الموقع الأشهر في العالم.

وتعتبر نادين، الممثلة العربية الأكثر متابعة عبر الإنترنت، وهو ما يُترجم جماهيريتها على أرض الواقع، خاصةً أن مسلسلاتها الدرامية تحقق منذ سنوات أعلى نسب مشاهدة عبر الفضائيات العربية.

من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر. مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.