نبوءة إسحاق نيوتن: نهاية العالم عام 2060

متابعة بتجــــــــــــرد: أشار مؤلف الفيزياء الكلاسيكية، العالم إسحاق نيوتن، في أعماله عن اللاهوت، إلى أن نهاية العالم لن تأتي قبل عام 2060، حيث عثر بعض العلماء بعد بحث طويل في أرشيفه على رسالة بخط يده تشير إلى هذا التاريخ.

وحلّل إسحاق نيوتين في أبحاثه عن اللاهوت باللغة العبرية، الكتاب المقدس على أساس منهجية علمية، مع مراعاة الحسابات الفلكية المرتبطة بالكسوف الشمسي، وكذلك التحليل اللغوي.

كما وعلق أيضًا على أحدث كتب العهد الجديد “سفر رؤيا يوحنا”. وغالبا ما كان يسمى الكتاب “سفر رؤيا يوحنا” بكتاب نهاية العالم أو الوحي. حيث يتكلم الكتاب عن ولادة المسيح، وقيامة المسيح، وعن يوم القيامة.كما يتطرق الكتاب إلى نهاية العالم.

وأشار نيوتن في كتاباته إلى أن نهاية العالم لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجدوا ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم، وفق موقع “وان”.

وفي المقابل، شكّك بعض العلماء بصحة هذه الرسالة واعتبروها وهمية، مؤكدين أن العالم إسحاق نيوتن لم يتكلم عن نهاية العالم أبدا.