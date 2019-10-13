“واتسآب” يعود للظهور في متجر “غوغل” بعد اختفاء مفاجئ

متابعة بتجــــــــــرد: أكد تطبيق المراسلة الفوري الأشهر “واتسآب”، عن توفره من جديد في متجر “غوغل” للتطبيقات، وأنه أصبح متاحًا من جديد لأصحاب هواتف “أندرويد” الذكية، وذلك بعدما اختفى يوم الجمعة الماضي بصورة مفاجئة.

لكن لا يزال سبب اختفاء تطبيق “واتسآب” من متجر “غوغل بلاي” غير واضح، بحسب موقع “ند تي في”.

وذكر موقع “وابيتاإنفو”، أن تطبيق “واتسآب” غاب بشكل مفاجئ عن متجر “غوغل بلاي” في خطوة غريبة.

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وتأكد موقع “بيزنيس إنسايدر” من اختفاء التطبيق عن المتجر وشبكة الإنترنت، غير أنه لاحظ عدم اختفاء تطبيق “واتساب للأعمال” WhatsApp Business، كما بقي التطبيق متاحًا أيضًا على متجر تطبيقات “آي أو إس” من “أبل”.

وأبلغ المستخدمون أن التطبيق لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر “غوغل”، كذلك لم يتمكن المستخدمين الذين يرغبون في الانضمام إلى “واتسآب” لأول مرة من تثبيت التطبيق عبر متجر “غوغل”.

وبحسب ما نشره موقع “mspoweruser” في فترة اختفاء التطبيق: “إذا قمت بتثبيت (واتسآب) مسبقًا وحذفته وتريد تثبيته مرة أخرى، يمكنك ذلك من خلال قسم (التطبيق المثبت مسبقا) في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن (واتسآب) لم يختف تمامًا من متجر التطبيقات، وبالتالي لم يقم (غوغل) بإدراجه في القائمة السوداء”.