كواليس جلسة التصوير المثيرة التي جمعت محمد صلاح بالعارضة الشهيرة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحدثت جلسة التصوير التي جمعت اللاعب الدولي، محمد صلاح بعارضة “فيكتوريا سيكريت”، أليساندرا أمبروسيو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام تلك الضجة، شارك “صلاح” معجبيه، بفيديو من كواليس جلسة التصوير لصالح مجلة “جي كيو” العالمية.

ويتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره محمد صلاح عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من الإطلالات له مع عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة.

وتصدر اسم محمد صلاح وأليساندرا أمبرسيو قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع “غوغل”، فضلا عن الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر “تويتر”.

كما صممت حسابات على “فيسبوك” كوميكسات ساخرة من جلسة تصوير محمد صلاح مع عارضة الأزياء.

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وأليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ نيسان عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.

أليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.

في 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم ” ألكسندرا أومبروسيو بي سيي”، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة “نيكست” الإنجليزيّة، وقد وصفتها مجلة “فوربس” بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم. وفي العام ذاته ، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية.