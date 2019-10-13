- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: قالت الفنانة لبلبة، في تصريحات خاصة بها، أنها اعتذرت عن المشاركة في فيلم “الأوضة الضلمة الصغيرة” للمخرج محمد سامي، إذ كانت مُرشحة للظهور ضيفة شرف، وفقاً لأحداث الفيلم.
وأضافت الفنانة المصرية، أنها لا تُفضل تقديم أدوار ضيفة الشرف بشكل متعاقب، خصوصاً أنها حلّت ضيفةً مؤخراً، في فيلمي “كازابلانكا” و”الفيل الأزرق”. وأوضحت أن هذه النوعية من الأدوار ليست سيئة، لكنها تحب تقديم شخصيات لها أبعاد درامية، كالدور الذي قدمته في مسلسل “الشارع اللي ورانا”، وحقق نجاحاً كبيراً.
تشارك لبلبة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب اعتذرت لبلبة عن “الأوضة الضلمة الصغيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.