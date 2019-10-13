لهذا السبب اعتذرت لبلبة عن “الأوضة الضلمة الصغيرة”

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت الفنانة لبلبة، في تصريحات خاصة بها، أنها اعتذرت عن المشاركة في فيلم “الأوضة الضلمة الصغيرة” للمخرج محمد سامي، إذ كانت مُرشحة للظهور ضيفة شرف، وفقاً لأحداث الفيلم.

وأضافت الفنانة المصرية، أنها لا تُفضل تقديم أدوار ضيفة الشرف بشكل متعاقب، خصوصاً أنها حلّت ضيفةً مؤخراً، في فيلمي “كازابلانكا” و”الفيل الأزرق”. وأوضحت أن هذه النوعية من الأدوار ليست سيئة، لكنها تحب تقديم شخصيات لها أبعاد درامية، كالدور الذي قدمته في مسلسل “الشارع اللي ورانا”، وحقق نجاحاً كبيراً.

تشارك لبلبة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين.