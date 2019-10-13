داليا مبارك تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد وتكشف عن مفاجأة جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: أقامت الفنانة السعودية داليا مبارك، حفل توقيع لألبومها الجديد “في حياتك مستحيل” بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من الوسائل الإعلامية.

وأشارت داليا مبارك إلى أنها اختارت دولة الإمارات للإحتفل بالألبوم، نظرًا لكونها تعتبرها وطنها الثاني بعد المملكة العربية السعودية.

وأكدت “مبارك”، أن الألبوم سعودي في المقام الأول، في ظل طلب الجمهور منها ذلك. كما كشفت عن رغبتها بتقديم أغنية باللهجة المصرية خلال الفترة القادمة.

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تجدر الإشارة إلى أن ألبوم داليا مبارك الجديد “في حياتك مستحيل” يتضمن خمس أغنيات وهي “في حياتك مستحيل”، “لاطحت من عيني”، “أبد ماهو عشاني”، “تمر البال” و“وينك الليله”.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “في حياتك مستحيل”: