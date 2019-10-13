محمد صبحي يقدم مسرحية "ألف عيلة وعيلة" في نوفمبر

يواصل الفنان المصري الكبير محمد صبحي العمل على مدار 12 ساعة يوميا، من أجل التحضيرات النهائية للعرض المسرحي الجديد "ألف عيلة وعيلة"، تأليف مصطفى شهيب وبطولة سميرة عبدالعزيز.



وقال صبحي لـ"العين الإخبارية": أبذل مجهودا كبيرا مع كل أعضاء فرقتي لتقديم عرض مسرحي غني وثري، ولذا نحرص على عمل بروفات مكثفة، وسيتم تقديم العرض للجمهور منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأتمنى أن يحقق النجاح وينال إعجاب الجمهور والنقاد".

وعن فكرة المسرحية قال: "لا أحب كشف أحداث وتفاصيل العمل الفني، ولكن السمة التي تميز عروضنا المسرحية هي تقديم أفكار جادة تنتقد الأوضاع الاجتماعية بشكل راقٍ وتحترم عقلية ووعي المشاهد العربي".

وحول الممثلين المشاركين في العرض قال "أعتمد على كل أعضاء فرقتي، وسيتم الاستعانة بعدد من النجوم خارج الفرقة".

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وعن مسرحية "خيبتنا" واستقبال الجمهور لها، أوضح صبحي "حققت (خيبتنا) نجاحا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا الأمر أسعدني جدا، لأن العرض كان صعبا جدا واستغرق وقتا طويلا في التحضير حتى يخرج للناس بهذه الصورة الرائعة".

يذكر أن الفنان محمد صبحي افتتح مسرحا جديدا مؤخرا بمدينة سنبل للفنون، وحضر الاحتفال عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم طارق علام والفنانة الليبية خدوجة صبري وأعضاء فرقته مثل سماح السعيد وندى ماهر وعبير فاروق.

كما أن صبحي مشغول أيضا بالتحضير لاحتفالية كبرى بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس فرقته المسرحية.

ويكرم خلال الاحتفالية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل كل الذين خرجوا من مدرسة صبحي المسرحية في كل عناصر العمل المسرحي من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو رحلوا تحت عنوان "محمد صبحي 50 سنة مسرح".