ذا فويس: محمد حماقي يصدم أحلام وينقذ راغب من الإحراج.. ومتسابقة محجبة تتحدى حماتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب الفنان المصري محمد حماقي في صدمة لزميلته الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحلقة الجديدة من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، حيث منحها "بلوك" حجب به منافسته من ضمْ موهبة سعودية إلى فريقها وهو ما جعل أحلام ترد له الأمر بعدم الالتفاف للموهبة.

وفي تفاصيل الواقعة فقد أبدى "حماقي" إعجابه بموهبة المتسابق السعودي عبدالرحمن حاتم، وبعد انتهائه من الغناء، حاولت الفنانة الإماراتية استفزازه وأخبرته أنها تعلم أنه منحها "بلوك" ولذلك لم تلتف للموهبة كي يضيع عليه "البلوك".

ولكن كانت المفاجأة التي كشف عنها محمد حماقي لأحلام، وهي أنه تعمد أن تراه وهو يمنحها "بلوك" كونه يعلم أنها لن تلتف، ولذلك أصبح من حقه الحصول على "بلوك" آخر يمكن أن يضيع به موهبة أخرى عليها.

وتسببت هذه الصدمة في فقدان أحلام للنطق، الأمر الذي جعلها لا تستطيع الرد على خطة محمد حماقي في منحها "بلوك" والتي استطاع بها أن ينجح وأضاع عليها متسابق متميز.

وكان لمحمد حماقي موقفًا آخر مع زميله الفنان راغب علامة حيث أنقذه من موقف محرج مع إحدى المتسابقات حيث صعدت ابنتي الفنان اللبناني الشهير عبدو منذر، للمسرح وعندما التف لهما راغب علامة من أجل ضمهما إلى فريقه في "ذا فويس" وجد نفسه في ورطة.

وأشعلت الموهبتين المسرح بصوتهما، وأكد لهما راغب علامة أنه ضغط على الزر في اللحظات الأخيرة لأنه لم يستطع أن يقاوم جمال صوتهما، وعند منحهما هديته التي يعطيها لكل متسابق في فريقه، وهي "قبعة" وجد أنه لابد من إعطائها لأحدهما كون العدد محدود، فاضطر محمد حماقي لتدخل وأعطى الأخرى وردة من التي يهديها لمتسابقي فريقه.

على صعيد آخر تقدمت متسابقة مصرية تُدعى "رابعة" على مسرح "ذا فويس" ولجمال صوتها، استطاعت أن تٌقنع المدربين الأربعة بالالتفاف إليها بعدما أدعت في أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ودخل المدربين في مشادة قوية لضم المتسابقة، في محاولة كل منهم لاقناعها بالانضمام إلى فريقه، والتي أكدت أنها لم تفكر من قبل في النجم الذي ستنضم لفريقه كونها تحبهم جميعًا.

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واختارت المتسابقة "رابعة" الانضمام إلى فريق أحلام، الأمر الذي دفع الفنانة الإماراتية إلى ترك مقعدها والصعود للمسرح لتحيتها بعد أن اختارتها، وقطعت أحلام على نفسها وعدًا أمام الجميع بإبراز موهبة "رابعة" بالشكل المطلوب.

وفي تفاصيل قدوم "رابعة" إلى مسرح "ذا فويس" أكدت أنها تأمل أن اجتياز مرحلة الصوت وبس، لأن اشتراكها في البرنامج كان حلم قديم حيث دخلت في تحدي مع حماتها عندما أخبرتها الأخيرة أنها لن تٌقنع أحد بموهبتها ولن يلتف إليها أي نجم وهو الأمر الذي زادها إصرارًا.

ويبدو أن الفنان المصري محمد حماقي، كان نجم الحلقة حيث كسر قواعد البرنامج بشأن ضمْ المشتركين، للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج في مواسمه الأربعة الماضية حيث تقدم أحد المشتركين ويدعى مارك رعيدي من لبنان، فالتف إليه "حماقي" وحده رغم اكتمال فريقه.

وتنص قواعد البرنامج على أن يضم كل مدرب 13 موهبة فقط إلا أن التفاف محمد حماقي للموهبة جعلته يضمه إلى فريقه، بعدما قدّم المتسابق لونًا أوبراليًا وقال له محمد حماقي: "أنا هكسر القواعد الخاصة بالبرنامج عشان خاطرك ومش عارف هيبقا مصيري أنا وأنت ايه بس أنت من الأصوات اللي مينفعش الواحد يسيبها".

وكان تعليق راغب علامة موافقًا لرأي محمد حماقي حيث قال إن القواعد يمكن أن تُكسر بلا مشكلة أمام مواهب مثل موهبة مارك رعيدي، كما أبدت سميرة سعيد رغبتها في تغيير القواعد الأمر الذي جعل إدارة البرنامج تُجري تعديلها الاستثنائي للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج قبل أربعة مواسم.

ومن هنا جاء تعديل قوانين برنامج "The Voice"، للمرة الأولى بزيادة عدد أعضاء فريق كل مدرب لـ15 موهبة، نزولًا على رغبة الفنان محمد حماقي الذي أصر على ضم الموهبة اللبنانية رغم اكتمال فريقه.

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وحلقة أمس هي الرابعة من مرحلة "الصوت وبس" من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، الذي يشارك في لجنة التحكيم كلًا من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.