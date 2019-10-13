دنيا بطمة تطلبُ من زوجها العيش في مصر.. فهل مُنِعت من دخول المغرب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إنها تحرصُ على إرضاء جميع جمهورها في الوطن العربي من خلال الغناء بكل اللهجات كي تكون كل الأذواق التي يتطلّع إليها جمهورها متاحة لديه، موضحةً أنها تًفضل اللون الغنائي الطربي ولذلك كانت تميل لهذا اللون في أغانيها التي طرحتها الفترة الماضية.

وأعلنت دنيا بطمة في تصريحات صحفية أنها طوت خلافها مع النجم الفلسطيني محمد عساف، موضحةً أن الخلاف كان بسبب موقف شاهدته منه ولم يُعجبها وبالتالي دبّت الخلافات والأحاديث في الصحافة، مشددّةً على أنه لا يوجد خلاف حول الفن الذي يُقدّمه.

وتابعت "بطمة" قائلةً: "على مستوى الفن لا خلاف الله يوفقه، كنا صغار وقت الخلاف الله يسامحه ويوفقه والله يسامحني إذا أخطأت في حقه والله يسامح كل الفنانين".

وأكّدت أنها لا تهتم بما يدور حولها من شائعات خاصةً بعدما أُثيرت أقاويل حول عدم دخولها المغرب منوهةً أنها تدخل المغرب وتخرج منها بأريحية ولا يوجد أي مشاكل، وأنها ليست متفرّغة للرد على تلك الشائعات التي تدور حولها.

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وأردفت أنها تُحب مصر كثيرًا وتُفضلها كبلد تستقر فيها، كاشفةً عن عرضها هذا الأمر على زوجها فقالت: "عرضت على زوجي نعيش في مصر أنا حبيتها بسبب حيوية الناس فيها وطوال 24 ساعة بها حركة، إضافة إلى جوها الجميل، وقمت بزيارة الأهرامات".

وكان المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، قد أكّد في تصريحات سابقة له أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء هجوم دنيا بطمة عليه، لافتًا إلى أنه يراها تهاجمه طوال السنوات الماضية دون وجود مشكلة بينهما.

وأكّد نجم "آراب أيدول"، أنه لا توجد مشكلة مع المطربة المغربية على الصعيد الشخصي ويتمنى لها التوفيق في حياتها، مردفًا: "أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي".