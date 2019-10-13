شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى هريدى يكشف تفاصيل دوره فى "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى هريدى فى نصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يجسد من خلال مسلسل "فلانتينو" الذى يخوض به الزعيم عادل امام الماراثون الرمضانى المقبل شخصية فرد أمن فى الكومبوند الذى يسكن فيه الزعيم وتجمع بينه عدد من المشاهد ضمن أحداث العمل الذى يراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل مختلف عن اعماله السابقة .

وتعد المرة الثانية الذى يتعاون فيها الثنائى بعد تعاونهم قبل ذلك فى مسلسل "عفاريت عدلى علام" والذى حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل معه، ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.

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وأضاف أن بدايته مع الزعيم بدأت بمسرحية "بودى جارد"، وبعدها قدم معه عددًا من الأفلام، منها: "حسن ومرقص" و"السفارة فى العمارة" و"مرجان أحمد مرجان .

يجسد الزعيم فى مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة إلى دخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.