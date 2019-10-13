شكرا لقرائتكم خبر عن 306 مليون دولار إيرادات فيلم Joker حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم جوكر ايرادات كبيرة في شباك التذاكر حول العالم،حيث حقق 306 مليون دولار محققا اضعاف تكلفة انتاجه والذي بلغت 55 مليون دولار فقط.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

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الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.