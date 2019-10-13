فيديو| مي سليم تنشر فيديو من كواليس "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر "، من كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه".

وظهرت مي في الفيديو بملابس الشخصية التي تجسدها ضمن المسلسل، وقالت سليم في الفيديو: " استنوا فتنة في حواديت الشانزليزيه، قريبا".

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.