بإطلالة كلاسيكية.. لطيفة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف المصور شريف مختار عن جلسة تصوير جديدة للفنانة التونسية لطيفة. وظهرت لطيفة خلال الجلسة بإطلالة كلاسيكية، تسريحة شعر مختلفة. وعلق "مختار" على الجلسة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " عمل جديد مع لطيفة". يذكر أن، آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمى" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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