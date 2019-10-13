بالصور| درة بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة، وأرتدت ملابس من اللون الأسود، وعلقت درة على الصور: " بدون الأسود لا يوجد لون له عمق".
وشاركت درة مؤخرا في في بطولة فيلم "يوم وليلة"، من تأليف يحيي فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.
وسيعرض فيلم "يوم وليلة"، في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي تعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب.
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