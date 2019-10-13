بالصور| هند صبري بـ"الأهرامات" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هند خلال الجلسة بإطلالة كاجوال، ونظارة سوداء، ويظهر خلفها الأهرامات. وعلقت هند على الصور: " علشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم دور على الساعات تيك توك في الحلم، مافيش ساعات". وشاركت هند صبري في فيلمين خلال الفترة الماضية، وهما "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج مروان وحيد حامد، وفيلم "الكنز 2" بطولة محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة.

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