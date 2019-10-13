لوحة "بكاء إحسان" لفنان مصري بـ30 ألف جنيه إسترليني

تنظم يوم 23 أكتوبر الجارى دار كريستيز للمزادات العالمية، فى لندن، مزادا يحمل عنوان "الشرق الأوسط الفن الحديث والمعاصر"، يضم العديد من لوحات الفنانين العرب.

ومن أبرز اللوحات المعروضة لوحة فنية فوتوغرافية بعنوان "بكاء إحسان" للفنان المصرى العالمى يوسف نبيل، ويقدر مقاس اللوحة ما بين 115×75 سم، تم تنفيذ اللوحة فى عام 1997، ويقدر ثمن اللوحة ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه استرلينى.

تمكن المصور المصرى يوسف نبيل من الوصول إلى العالمية، رغم صغر سنة، فهو من مواليد عام 1972، بدأ مشواره المهنى فى مجال التصوير الفوتوغرافى عام 1992، وكانت تربطه علاقة قوية بالمصور الأمريكى ديفيد لاشابيل.

ومع مرور الوقت، أصبح يوسف نبيل مصوراً محترفاً، وحصل على جائزة سيدو كيتا فى بينالى التصوير الفوتوغرافى الأفريقى فى باماكو عام 2003، وفى عام 2006 انتقل للعيش والعمل فى نيويورك.

وتمكن يوسف نبيل من إقامة العديد من المعارض الفردية والجماعية الدولية، فى أماكن عديدة بالعالم منها المتحف البريطانى فى لندن، ومتحف ولاية كارولينا الشمالية للفنون، معهد العربى فى باريس، وغيرها من الأماكن المختلفة.

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وكان ما يميز عمل الفنان يوسف نبيل، هو استخدامه عدسة تتميز بتقنيات عالية، فمطبوعات دائما من الفضة، وفى عام 2010 قام بإنتاج وإخراج أول فيلم له بعنوان "you never left "، مدته 8 دقائق.

ومن أبرز جلسات التصوير التى قدمها يوسف نبيل، خلال الفترة الأخيرة جلسات تصوير للفنانة "سلمى حايك"، وهى مرتدية بذلة رقص، حيث إنه كان يريد تقديم عمل من العصر الذهبى للسينما المصرية، وقدمت هذه الصور فى معرض فنى خلال الفترة ما بين 3 فبراير، حتى 5مارس 2016.

ونتيجة للشهرة الواسعة التى حققها الفنان المصرى يوسف نبيل، قامت دار "كريستى" للمزادات العالمية، بييع العديد من لوحاته الفوتوغرافية، بآلاف الدولارات.

ومن أبرز اللوحات الفوتوغرافية التى تم بيعها، كانت للفنانة الراقصة فيفى عبده عام 2010، وكان سعرها 91.300 دولار أمريكى، كما تم بيع لوحة لفنانة تدعى أحسان عام 2011، ورجع تاريخ الصورة إلى عام 1993، وبيعت بسر 74.500 دولار، وبيعت صورة أخرى للفنانة إحسان وهى تبكى عام 2012، وبيعت اللوحة بـ 64.900 دولار.

جدير بالذكر أن الفنان يوسف نبيل، لديه موقع رسمى على شبكة الانترنت، يمكنك الإطلاع عليه بسهولة، ومشاهدة كل أعماله الفنية فى مجال التصوير الفوتوغرافى.