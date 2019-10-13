شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال Breaking Bad يردون على تعليقات معجبيهم قبل عرض الفيلم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل آرون بول والممثل براين كرانستون من داخل عربة الماس الشهير التى ظهرت فى أحداث مسلسلهما الشهير Breaking Bad للرد على تعليقات معجبيهم المتعلقة بفيلمهما الجديد El Camino والذى يعد استكمالا لأحداث المسلسل. وتعرض اليوم إحدى شبكات العرض التلفزيونية الفيلم الجديد لأول مرة بعد أن فازت بالحقوق الحصرية لعرضه منذ أشهر. وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.

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