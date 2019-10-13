شكرا لقرائتكم خبر عن "معودنيش" و"ياعم الزعلان" أغنيتان لـ ساندى ومصطفى حجاج توزيع هانى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الموزع الموسيقى هانى ربيع عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "اهربى"، التى قدمها بصوت النجم هشام عباس فى ألبومه الجديد، موضحا أن الأغانى كانت مختلفة ومتنوعة.

وأضاف ربيع، لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع المطربة ساندى فى ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بـ3 أغنيات، مشيرا إلى أن الأغنية الأولى تحمل اسم "معودنيش" من كلمات جمال الخولى، وألحان شريف إسماعيل، أما الأغنية الثانية "اتنين فى واحدة" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، أما الثالثة، بعنوان "بطولة في راوية"، من كلمات محمد محرز، وألحان علاء الراوي.

وأوضح أنه ينتظر طرح أغنية "يا عم الزعلان" من ألبوم مصطفى حجاج الجديد، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وهندسة صوت هانى محروس، المقرر طرحه في الأيام المقبلة.

الموزع هانى ربيع قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم بلاك تيما، ومريام فارس، وهشام عباس، وساندى، وشيماء الشايب، وبشرى، وسميرة سعيد، ومحمد فؤاد.