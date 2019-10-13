هكذا كرمت السعودية محمد عبده وأبو بكر سالم.. وأصالة تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن تكريم السعودية للفنان محمد عبده و اسم الفنان الراحل أبو بكر سالم.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه: " يا بلادي وأصلي، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى، تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم".
وأضاف في تغريدة آخرى: " فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعدًا إلى مسرح فنان العرب محمد عبده".
وعلقت الفنانة أصالة على خبر تغيير اسم المسرح المفتوح لمسرح محمد عبده بالقول: "كلّ الشّكر والإمتنان لمنّ يرعى كبار صنّاع الفنّ، وأيضاً يحتفي بتكريمهم، والله مايحرمنا وجودك يا أبو نوره".
وانطلقت أول أمس فعاليات موسم الرياض، والتي بدأت 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر 2019.
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