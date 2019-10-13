محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس العرض المسرحي "الملك لير"، كاشفة عن عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية قريبًا.
وعلقت هبة على الصور: " انتظروا عرض الملك لير في الرياض، قريبًا، موسم الرياض".
مسرحية "الملك لير" عرضت في السعودية 17 يوليو الماضي، واستمرت ثلاث ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.
ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من النجوم من بينهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هكذا روجت هبة مجدي لعروض "الملك لير" في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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