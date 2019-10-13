زينة تقفز من فوق النخيل: "عيش طفولتك مع أولادك" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي تقفز من فوق النخيل باستخدام الحبال.
وكتبت زينة: "أحلى حاجة في العالم إنك تعيش طفولتك مع ولادك، سبحان الله معاهم كل حاجة أحلى، ي ارب يحفظهم ويحفظ ولادكم ويرزق كل الناس يا رب".
واحتفلت الفنانة زينة، الأسبوع الماضي، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، في حفل كبير أقامته وحضره عدد من نجوم الفن من بينهم ريم البارودي.ونشرت الفنانة ريم البارودي صورا من عيد ميلاد توأم زينة، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بصحبة زينة وشقيتها وعدد آخر من الأصدقاء.
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