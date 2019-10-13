- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الفنان الراحل طلعت زكريا في الصورة بالزي العسكري، وسط مجموعة من أصدقائه الجنود، وعلقت إيمي على الصورة: " ربنا يرحمك يا قلبي، نسألكم الفاتحة".
جدير بالذكر أن أسرة الفنان الراحل استقبلت عزاءه يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: "سمير غانم، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد إمام، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، أحمد آدم، صلاح عبدالله، أحمد بدير"
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها بالزي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.