إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها بالزي العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان الراحل طلعت زكريا في الصورة بالزي العسكري، وسط مجموعة من أصدقائه الجنود، وعلقت إيمي على الصورة: " ربنا يرحمك يا قلبي، نسألكم الفاتحة".

جدير بالذكر أن أسرة الفنان الراحل استقبلت عزاءه يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: "سمير غانم، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد إمام، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، أحمد آدم، صلاح عبدالله، أحمد بدير"