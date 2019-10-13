نجوم بوليوود يعايدون أميتاب باتشان في ميلاده الـ77

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 صباحاً - يحتفل نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan بذكرى ميلاده الـ77 الذي يصادف يوم 11 أكتوبر /تشرين الأول، حيث تلقى المعايدات على مواقع التواصل الاجتماعي من ألمع نجوم بوليوود، مثل تايغر شروف Tiger Shroff، وأنيل كابور Anil Kapoor، وشيلبا شيتي Shilpa Shetty، و كاران جوهر Karan Johar، وفرحان اختر Farhan Akhtar وغيرهم.

هذه أبرز معايدات نجوم بوليوود لأميتاب باتشان في ذكرى ميلاده الـ77:

معايدة راي لباتشان

النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan زوجة النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan ابن أميتاب، تمنت لحماها ميلادًا سعيدًا، فقامت بنشر صورة على حسابها الخاص في انستقرام لباتشان وحفيدته أراديا، وعلقت عليها بالقول : "كل عام وأنت بخير في ميلادك الـ77، نحبك دائمًا."

وغرد النجم تايغر شروف على تويتر بالقول: "كل عام وأنت بخير سيدي، أتمنى لك الصحة الدائمة والسعادة والنجاح، نحبك دائمًا."

روشان قدم معايدته لباتشان

كذلك غرد النجم هيرثيك روشان Hrithik Roshan عبر تويتر بالقول: "عزيزي أميتاب، أتمنى لك يومًا رائعًا وسنة رائعة أكثر في المستقبل، أنت أكثر روعة مع كل عام يمر، شكرًا أنك ملهمي، الكثير من الحب."

الصورة التي نشرها أنيل كابور على تويتر

النجم أنيل كابور نشر صورة قديمة مع باتشان على تويتر وغرد بالقول: "كل عام وأنت بخير، أنا محظوظ لمعرفتك على مدى سنوات طوال، أنت مليء بالطاقة والنشاط دائمًا، أتمنى أن تبقى حياتك العملية والخاصة مصدر إلهام للجميع."

Advertisements

الصورة التي نشرتها بارينتي شوبرا على تويتر

النجمة بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra نشرت صورة أيضًا على تويتر وغردت بالقول: "كل عام وأنت بخير سيدي، أتمنى لك عامًا أفضل من السابق ، ولك كل الأمنيات بصحة جيدة ونجاحًا أكبر، نحبك سيدي."

النجمة شيلبا شيتي غردت على تويتر بنشر صورة مع باتشان وابنها، وعلقت عليها بالقول: "أتمنى لك عامًا سعيدًا في يوم ميلادك، ولمزيد من النجاح والصحة الدائمة في كل حياتك، نحبك كثيرًا."

النجم فرحان أختر غرد بالقول: "كل عام وأنت بخير عمي باتشان..الكثير من الحب."

معايدة كاران جوهر لباتشان

النجم كاران جوهر نشر صورة لباتشان على انستقرام، متمنيًا له كل الصحة والنجاح والتقدير والاحترام في يوم ميلاده، وكيف كان ملهمه طوال سنوات حياته المهنية."