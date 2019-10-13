حفلات موسم الرياض العربية والعالمية

تُفتتح حفلات موسم الرياض، اليوم الجمعة، بحفل غنائي وموسيقي ضخم لفرقة BTS الكورية، ضمن روزنامة الحفلات التي أطلقها موسم الرياض، الأضخم بالشرق الأوسط والعالم، وتقف خلفه الهيئةُ العامة للترفيه. ومواسم السعودية ستحييها نخبة من ألمع الأسماء الخليجية والعربية والعالمية. "سيدتي" رصدت لكم جميع حفلات موسم الرياض، وستكون على النحو التالي:

الحفلات الخليجية

18 أكتوبر: ليلة غنائية لبنانية مصرية يحييها الفنانان تامر حسني ونانسي عجرم، وذلك على مسرح الرياض بوليفارد.

24 أكتوبر: ليلة عبد الرحمن بن مساعد: ليلة غنائية مذهلة سيعيشها الجمهور الفني الذواق للفن والطرب الأصيل، وسيحيي الليلة أربعة من نجوم الأغنية، وهم فنان العرب محمد عبده، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، وعبادي الجوهر.

26 أكتوبر: أصيل أبو بكر، شمة حمدان، ونبيل شعيل، في الحي الدبلوماسي.

31 أكتوبر: سهرة لبنانية خالصة تجمع أربعة نجوم لبنانين بسهرة ممتزجة بحضور جماهيري خليجي وسعودي وعربي، وهم نجوى كرم، وعاصي الحلاني، وملحم زين، وديانا حداد.

5 نوفمبر: يترقب الجمهور السعودي والعربي ليلة موسيقية وغنائية تحمل عنوان ليلة سهم، يتغنى فيها رابح صقر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وإسماعيل مبارك، وداليا مبارك.

12 نوفمبر: ليلة شاعرية خالصة "تكريم الفن السعودي"؛ حيث اللقاء مع أعمال الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ويتغنى فيها فنان العرب محمد عبده، في باقة من أعماله المغناة من كلمات البدر.

9 نوفمبر: عبد الله الرويشد وداليا مبارك وفؤاد عبد الواحد في حفلة غنائية مشتركة، في الحي الدبلوماسي.

14 نوفمبر: سهرة غنائية ثلاثية تجمع ثلاثة نجوم عرب، هم: وليد توفيق، وشيرين، وراغب علامة.

16 نوفمبر: سهرة ثلاثية غنائية تجمع عبادي الجوهر، وخالد عبد الرحمن، وأسماء المنور، في الحي الدبلوماسي.

19 نوفمبر: ليلة السندباد، للفنان راشد الماجد، من الليالي الغنائية الحالمة التي سيستمع فيها جمهور راشد بالنغم والطرب، في ليلة غنائية ساهرة.

23 نوفمبر: سهرة غنائية مميزة تجمع حسين الجسمي وبلقيس، على مسرح الحي الدبلوماسي.

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26 نوفمبر: ليلة سعودية خالصة، ستجمع الفنان رابح صقر مع جمهوره، بمسمَّى "ليلة الصقر" يتغنى فيها رابح بباقة من أعماله الغنائية، وسط حضور جماهيري غفير.

28 نوفمبر: سهرة غنائية عربية تجمع نجوم الأغنية العربية، حيث يتغنى فيها صابر الرباعي، وأصالة نصري، ونوال الزغبي.

5 ديسمبر: سهرة غنائية موسيقية مصرية ممزوجة بالأغنية الخليجية، تجمع الفنانة أنغام والفنان محمد حماقي.

12 ديسمبر: يتجدد لقاء الفنان كاظم الساهر مع جمهوره في حفل غنائي، مع الفنان وليد الشامي.

17 ديسمبر: ليلة البرنس، حيث يحتفي فيها الفنان ماجد المهندس بجمهوره الغفير في الليالي الباردة، ويتغنى فيها المهندس بحفل غنائي ساهر حتى ساعات الصباح الأولى.

ديسمبر: ليلة الملحن ياسر بو علي: يُحتفى فيها بالملحن المنفرد ياسر بو علي، ويتغنى في ليلته نخبة من ألمع الأسماء الفنية الخليجية والعربية، في بوليفار الرياض.

وتتضمن أيضًا حفلات موسم الرياض جلسات الثمامة، من تنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات، ويحييها نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب، بالإضافة إلى حفلات خليجية وعربية كل يوم سبت.

وعلى صعيد الحفلات العالمية، يُقام، اليوم الجمعة، حفل فرقة بي تي إس الكورية، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

بالإضافة الى حفلات لايف نيشن العالمية، التي سيتغنى فيها نجوم الأغنية العالمية، وستنظم أيضًا خمس حفلات عالمية وموسيقية جماهيرية، بالإضافة إلى حفلات باك توباك، والتي ستختم موسم الرياض بمجموعة من المغنيين العالميين وأهم فناني الراب بالعالم.