رجل اعمال سعودي يتبرع لطفلة بكت لعدم حضورها حفل BTS الكورية!

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - أثار رجل اعمال سعودي الجدل بعد اعلانه التبرع لطفلة سعودية بعد ظهورها في فيديو باكية بسبب عدم قدرتها على حضور حفل فرقة BTS الكورية.

فقد اعاد رجل اعمال السعودي ابراهيم بن محمد الخليوي نشر فيديو الطفلة وعلق قائلا: “لك دعوه لمده يومين من فندق نارسس تذكره سفر مع اقامه مع المواصلات مع حجز اي فعاليه تختارينها على ذوقك”.

وقد اثار تصرف رجل الاعمال السعودي الجدل بين من اثنى على خطوته ومن قال ان الاولى ان يساعد المحتاجين حيث قل احدهم: “الله المستعان نربي اولادنا على هالاشياء وين بنوصل مادري ….! اتعجب منا نسينا انه فيه سعوديين تحت خط الفقر ولا احد انتبه لهم وهذي تبكي على فرقه ماتعرف وش يقولون …..! ياربي لا تواخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا …”.

وكانت فرقة BTS الكورية قد احيت حفلها الاول باستاد الملك فهد الدولي ضمن فعاليات موسم الرياض مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من الجمهور السعودي الذي انتظر ذلك الحفل منذ عدة أشهر.