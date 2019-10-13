شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة “انا طبعي نار”

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - رغم انتهاء اجازتها الصيفية وعودتها من الساحل منذ فترة الا ان الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ما زالت تنشر فيديوهات رقص من امام منزل فيلتها هناك.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص شرقي على اغنية شعبية مصرية تقول كلماتها: “خلي بالك أنا طبعي نار واما باقلب مفيش هزار”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد كشفت، عن بعض تفاصيل برنامجها في تصريح خاص لـ”فوشيا”، فقالت إنها ستظهر على قناة MBC5 أو MBC Cinq بالفرنسية، التي أطلقتها مجموعة MBC، منوهةً أن برنامجها الجديد يحمل اسم “خلي بالك من فيفي”، وهو مصنف على أنه برنامج مقالب كوميدي.