شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تستعد لألبومها الجديد بجلسة تصوير لمجلة Vogue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت المغنية العالمية ريهانا لجلسة تصوير جديدة لمجلة Vogue، استعدادا لطرح ألبومها الجديد فى ديسمبر المقبل، بعد توقف لأكثر من أربعة سنوات منذ طرح آخر البومتها Anti.

ووصفت ريهانا فى لقائها مع المجلة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بـ"الرجل الأكثر اضطرابا فى الولايات المتحدة"، مضيفة "يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا فى الولايات المتحدة هو الرئيس".



ريهانا

وفى تصريحات سابقة لـ "أوليفييه نوس" الرئيس التنفيذى لشركة يونيفرسال ميوزيك فرانس، أكد أن ألبوم النجمة العالمية على وشك إصداره يوم 6 ديسمبر القادم بعد ان عقدت الشركة جلسة مفتوحة في باريس منذ أيام.

وفى تصريح سابق للنجمة صاحبة الـ 31 عاما، لمجلة Interview أكدت أن ألبومها التاسع يضم عددا كبيرا من أشكال الموسيقى الجديدة والتى خصصت جزءا منها لـ "الريجى".

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