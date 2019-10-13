عمرو مصطفى يطلق ألبوم «لعبت مع الأسد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرح النجم والملحن المصري عمرو مصطفى، أحدث ألبوماته الفنية بعنوان “لعبت مع الأسد”، وتم طرح الألبوم على جميع المنصات الإلكترونية.
ويتكون الألبوم من 10 أغنيات جميعها من رؤية وكلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن إنتاج شركة فيولين.
المكساج والماستر الخاص بالألبوم تم في أمستردام، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهي R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيها مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، الحاصل على جائزتي أوسكار موسيقى تصويرية A. R. Rahman، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليارات مشاهدة على يوتيوب.
ويعد ألبوم لعبت مع الأسد، هو عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته، وتعاون عمرو مصطفى في ألبومه الجديد مع AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار.
والجدير بالذكر أن عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير.
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