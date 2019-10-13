شاهد.. ملابس الممثل رانفير سينج تثير رعب طفل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توقف الممثلة المعروف رانفير سينج، لتحية طفل صغير خلال نزهة حديثة كا يقوم بها في أنحاء مدينة مومباي، لكنه لم يتوقع رد فعل الطفل الصادم.

انتشر مقطع فيديو لطفل يحمله والده الذي كان يلتقط صورا لرانفير، حيث توقف زوج النجمة ديبيكا بادوكون لتحية الطفل الصغير، واقترب منه، وبدأ يربت على كتفه، لكنه فوجئ بصرخاته وبكائه، حيث يمكن رؤية الأب يضع ذراعه حول طفله لتهدئته، في حين واصل رانفير ركوب سيارته.

وعقب نشر مقطع الفيديو عبر الإنترنت انهالت التعليقات، ويعتقد الكثيرون ، إن لم يكن جميعهم ، أن زي الممثل هو الذي أدى إلى رد فعل الطفل الصغير، حيث ارتدي ثوب برتقالي زاهي خطى رأسه، وامتد حتى كاحليه، مع نظارة شمسية سوداء وحذاء أخضر، وشاربه الكبير.

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وبينما هاجمه البعض، لكن عدد قليل ممن أشادوا بجرأته في ارتداء الملابس الغير تقليدية، وتحمل وجهة نظرهم رأي مفاده أنه يحاول على الأقل ارتداء شيء ما خارج الصندوق، حيث يحتاج المرء إلى بعض الشجاعة الحقيقية لذلك”.

فاز رانفير مؤخراً بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع IIFA عن عمله في فيلم Padmaavat للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي، كما أن فيلمه “جولي بوي” سيمثل الهند رسمياً بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020”.