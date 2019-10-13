فاني كابور تكشف سبب تراجع نجوميتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

لا جدال في أن كل ممثل يخطو خطواته الأولى في الفن، وهو يصوب عيناه إلى الشهرة، وشباك التذاكر الذي يقيس شعبية كل فنان، ويصل الكثيرون إلى السينما، يشاركون في أعمال ويلعبون بطولات أفلام، لكن الحظ لا يحالفهم، من هؤلاء الفنانة الهندية فاني كابور.

كابور تعد من الممثلات صاحبات الأعمال القليلة على الشاشة، مؤخرا في حديث نشرته وكالة الأنباء الهندية ANI كشفت فيه الممثلة عن سبب تألقها في ثلاثة أفلام فقط على الرغم من وجودها في بوليوود من ست سنوات.

الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، أكدت أن ما ساهم في تأخر وتراجع شعبيتها، هو أنها تنتظر بصبر للحصول على عرض مناسب، وقالت نجم “بيفكري” لـ ANI “أحب العمل مع أشخاص أريد أن أعمل معهم، وإذا لم يحدث ذلك فأنتظر بصبر أي شيء أفضل”.

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بدأت فاني رحلتها في بوليوود مع الكوميديا ​​الرومانسية “شوده ديسي رومانسي” أمام الممثل الشاب سوشانت سينغ راجبوت في عام 2013 لكنها لا تزال تعتقد أنها لا تزال في في هذا المجال، وأوضحت “أنا أعتبر نفسي جديدة نسبيًا في ذلك. ما زلت أكتشف هذه الصناعة”.

كما اعترفت فاني بأن بعض الأشخاص لديهم طرق وصول أسهل إلى الشهرة والنجومية في السينما في البداية، ومع ذلك، في النهاية، يكون “الجمهور الذكي” هو الذي يختار أو يرفض ممثلًا بناءً على الموهبة.

يذكر أن الممثلة الجميلة لم تقدم أي فيلم هندي بعد أن احتلت عناوين الصحف مع ظهورها لأول مرة، وبعد ثلاثة أعوام من وجودها في فيلمها “Befikre”.

تقوم فاني حاليًا بتصوير فيلمها القادم “Shamshera” مع رانبير كابور، ومن المتوقع أن تقدم فيه عدد من الشخصيات، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى الشاشات في العام المقبل