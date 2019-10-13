«حماة» ايشواريا راي تتحدث عن خلافهما

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ أن تزوجت النجمة إيشواريا راي باتشان من أبهيشيك باتشان، ولا سيرة للصحف غير علاقاتها المتدهورة مع حماتها الممثلة المخضرمة جايا باتشان.

ولسوء الحظ، منذ الأيام القليلة الماضية، أصبحت كل من ايشواريا وجايا Aishwarya & Jaya في دائرة الضوء لأسباب غير صحيحة حيث توقف الثنائي عن الظهور العلني.

في حلقة خاصة من البرنامج الشهير “قهوة مع كاران”، فاجأت جايا باتشان الجمهور عندما بدأت في الاشادة بزوجة ابنها الممثلة ايشواريا راي، وأوضحت الكثير من الحقائق التي كانت غير معلنة، في هذه المقابلة الكاشفة.

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قالت جايا لمضيفها الإعلامي والمخرج كاران جوهر جايا، إنها كانت داعمة جدًا لزوجها أميتاب باتشان، وأن الأمر يتكرر مع ابنها، حيث وجد أبهيشيك باتشان شخصًا ما يدعمها، ملمحة إلى ايشواريا راي.

أضافت جايا باتشان مبتسمة: “نعم، إنها جميلة. أنا أحبها”، عندما سُئلت جايا باتشان إذا كانت إيشواريا هي الاختيار الأمثل للعائلةـ حيث ردت عليه ممثلة شولاي بثقة، “أعتقد ذلك. أعتقد أنه أمر رائع لأنها نجمة كبيرة والشيء الجميل هو أنها كانت مؤهلة بشكل جيد للغاية”.

بينما اختارت كل من جايا وشويتا الابتعاد عن كل الأضواء، أعلن أبهيشيك مؤخرًا عن مشروعه التالي، The Big Bull. كما سيُعرض يصور أميتاب باتشان Amitabh Bachchan فيلم Chehre وBrahmastra.