صور.. ليزا هايدون تستعرض حملها على إنستجرام

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت الممثلة ليزا هايدون البالغة من العمر 33 عامًا صورة من جلسة تمرين خاصة بها، من داخل صالة الألعاب الرياضية، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وقد شوهدت عارضة الأزياء، وهي ترتدي حمالة صدر سوداء اللون، وسروال قصير، ليظهر بطنها وقد انتفخ بشكل يوحي بقرب ولادة طفلها.

في التعليق، ذكرت ليزا أن أختها أجبرتها فعلًا على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة التمارين لأنها ستساعدها في أثناء الولادة. ومع ذلك، فهي تدرك أنه بغض النظر عن مقدار الانغماس في التمارين، فإن جسدها سيخضع لتغييرات مختلفة.

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في مقابلة سابقة لها ذكرت ليزا ان انجاب طفل قد فتح عينيها على عالم جديد بالكامل وأسلوب حياة مختلف، وكما قالت إن هذا هو الوقت الذي لا تحتاج فيه النساء إلى مخاوف مهنية فيما يتعلق بتأسيس أسرة”.

وفي السياق، تحرص ليزا هايدون من وقت لآخر، على نشر صور لها من حياتها الخاصة، تزوجت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا في عام 2016 من رجل الأعمال دينو لفاني. أصبح الزوجان والدين لأول مرة في عام 2017 عندما وصل ابنهما زاك.

ظهرت الممثلة في بوليوود لأول مرة في عام 2010 في فيلم “عائشة”، وقد شوهدت آخر مرة في فيلم Ae Dil Hai Mushkil، الذي أخرجه كاران جوهر.