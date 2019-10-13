دارمندرا يخرج من المستشفى بعد تعافيه من حمى الضنك

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعافى الممثل الهندي المخضرم دارمندرا من أصابته بمرض حمى الضنك، وعاد إلى منزله، مومباي بعد دخول المستشفى قبل أيام.

ووفقا لتقرير في مومباي ميرور، خرج الممثل بعد ثلاثة أيام ويقال إنه يتعافى بشكل جيد، من حمى الضنك المرض الفيروسي، الذي ينتقل عن طريق لدغة معدية لبعوضة.

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في سياق مختلف، قام دارمندرا مؤخرًا بالترويج لعمل حفيده كاران ديول في الإخراج، وعندما سئل عن عادة لا يرغب في نقلها إلى كاران، قال دارمندرا: “لا يجب أن يشرب، أسوأ عادة لا ينبغي له تبنيها مني”.

الممثل الهندي دارمندرا ديول والذي وصف في الماضي بأنه أحد أبرز نجوم بوليوود، كان قد فقد الكثير من رصيده لدى المعجبين، وأصبح يجد صعوبة كبيرة، في التخلص من أدمات المشروبات الكحولية والخمور.

الممثل الكبير متزوج من النجم الجميلة والسياسية هينا ماليني، حيث بدأت قصة حبهما تنمو في أثناء تصوير فيلم “توم هاسان مين جوان”، لكن المشاعر القوية لم تظهر الا نمع فيلم “شولاي”، وبعد 5 سنوات وتحديدًا في 1980 تزوج الثنائي الشهير.