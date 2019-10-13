هريثيك روشان يكشف عن استعداداته التي خاضها لفيلم «الحرب».. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يستحوذ النجم هريثيك روشان، الذي يلعب دور البطولة في فيلمه الأخير “الحرب”، على عناوين الأخبار حاليًا ليس فقط لأدائه كجاسوس مثالي، بل عبر لياقته البدنية المثالية ووجوده على الشاشة، لكن الدخول في شخصيته تلك لم يكن بالمهمة السهلة له.

كشف الممثل الآن عن استعداده، في مقطع فيديو بعنوان “The other side of K. A. B. I. R. Transformation film” الذي شاركه النجم على إنستجرام، يكشف كيف أنه كان خارج “الفورمة” تماما قبل أن يبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر 2018.

نشاهد في الفيديو، هريثيك وهو يلوم نفسه على الاسباب التي دفعت ليفقد لياقته البدنية، منها معاناته من أصابته بالانزلاق الغضروفي، وكذلك لأن فيلمه السابق “سوبر 30” تطلب منه أن يكون نحيلًا ويتخلي عن قوته العضلية.

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يعرض الفيديو جلسات تدريب صارمة لهريثيك حتى يتمكن من مقابلة تايجر شروف Tiger، الذي يلعب دور صديقه المقرب وكذلك منافسه اللدود في “الحرب”.

صدر الفيلم في 2 أكتوبر، وأصبح الفيلم الهندي الأعلى افتتاحًا على الإطلاق وسجل 100 مليون روبية في ثلاثة أيام فقط، ويستمر في تحطيم الأرقام القياسية.