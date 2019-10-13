ابنة شاروخان تبرز مهاراتها بالتمثيل في فيلم قصير.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ربما تكون ابنة فنان السينما الهندية شاروخان بعيدة عن صناعة السينما والتلفزيون، لكن يبدو أن سوهانا خان تستعد بوضوح للعمل في المجال الفني، ويتضح لك جلياً من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها.

الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، والتي تدرس بالخارج في مدرسة للأفلام ، ستظهر الفتاة في فيلم قصير بعنوان “الجزء الرمادي من اللون الأزرق”.

ثيودور جيمينو، الكاتب ، ومخرج The Gray Part Of Blue ، نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram دعابة، كتب فيها، “عزيزي الجميع - هنا أقدم للمرة الأولى بعض الصور لفيلمي القصير القادم” الجزء الرمادي من اللون الأزرق “.

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وأضاف: “الفيلم نفسه اكتمل بشكل أساسي لكنني لست متأكدًا بعد من تاريخ الإصدار ، لذلك لا تنزعج من ذلك، أود أن أشكركم جميعًا على الدعم المستمر هذا العام الماضي ، لقد كان حقًا خيالياً، حتى ذلك الحين ، آمل أن تستمتعوا بهذه الدعابة صغيرة”.

في الدعابة ، التي نوه عنها جيمينو، نستطيع أن نشاهد سوهانا خان في مشهد تمثيلي وهي جالسة على مقعد مع صديق، ومشهد آخر وهي تركب سيارته، مع خلفية موسيقية رومانسية.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم سوهانا فيها بالتمثيل، في العام الماضي ، لعبت المبتدئة دور جولييت في عرض مسرحي لروميو وجولييت لويليام شكسبير.