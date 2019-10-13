- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
ربما تكون ابنة فنان السينما الهندية شاروخان بعيدة عن صناعة السينما والتلفزيون، لكن يبدو أن سوهانا خان تستعد بوضوح للعمل في المجال الفني، ويتضح لك جلياً من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها.
الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، والتي تدرس بالخارج في مدرسة للأفلام ، ستظهر الفتاة في فيلم قصير بعنوان “الجزء الرمادي من اللون الأزرق”.
ثيودور جيمينو، الكاتب ، ومخرج The Gray Part Of Blue ، نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram دعابة، كتب فيها، “عزيزي الجميع - هنا أقدم للمرة الأولى بعض الصور لفيلمي القصير القادم” الجزء الرمادي من اللون الأزرق “.
وأضاف: “الفيلم نفسه اكتمل بشكل أساسي لكنني لست متأكدًا بعد من تاريخ الإصدار ، لذلك لا تنزعج من ذلك، أود أن أشكركم جميعًا على الدعم المستمر هذا العام الماضي ، لقد كان حقًا خيالياً، حتى ذلك الحين ، آمل أن تستمتعوا بهذه الدعابة صغيرة”.
في الدعابة ، التي نوه عنها جيمينو، نستطيع أن نشاهد سوهانا خان في مشهد تمثيلي وهي جالسة على مقعد مع صديق، ومشهد آخر وهي تركب سيارته، مع خلفية موسيقية رومانسية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم سوهانا فيها بالتمثيل، في العام الماضي ، لعبت المبتدئة دور جولييت في عرض مسرحي لروميو وجولييت لويليام شكسبير.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة شاروخان تبرز مهاراتها بالتمثيل في فيلم قصير.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.