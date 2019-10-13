النجم سوشانت سينج راجبوت برفقة الممثلة ريا تشاكرابورتي في عطلة باريسية.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تصدر الفنان سوشانت سينج راجبوت عناوين الصحف مؤخرًا بسبب علاقته مع الممثلة ريا تشاكرابورتي، وعلى الرغم من أن الثنائي ظل يعاني الشائعات بشأن وضع علاقتهما الرسمية في العلن، فقد سافر الممثلان سرا إلى باريس لقضاء عطلة رومانسية.

شارك سوشانت، يوم الأربعاء 9 أكتوبر، مقطع فيديو قصير على حسابه الشخصي بموقع التواصل Instagram، في أثناء دخوله متنزه الترفيه ديزني لاند بحماس، تم تصوير الممثل من الخلف وهو يسير بالمدخل الكبير للحديقة.

لم يكن هناك أي إشارة إلى ريا في “بوست” سوشانت، ولم تُرَ معه في أي من صوره، إلا أن الممثلة موجودة في باريس، حيث شاركت أيضا على Instagram بعض صورها في الرحلة، تُظهر صورها بعض المعالم الرئيسية في المدينة، حيث يعد برج إيفل أحد هذه المعالم.

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على الرغم من عدم ذكر سوشانت في مشاركاتها أيضًا، إلا أن هناك احتمالًا قويًا بأن الثنائي يقضيان بعض الوقت الممتع في المدينة.

في وقت سابق أيضًا، كانت صور سوشانت وريا الفردية من لاداخ، من نفس الموقع، قد جددت الإشاعات الرومانسية، الآن، سننتظر أن نرى ما إذا كان الثنائي سينشر صورة معًا من عطلتهما ويجعلان العلاقة رسمية أم لا.

على جبهة العمل، سيصدر فيلم سوشانت “Drive” على نيتفليكس درايف، مع الممثلة جاكلين فرنانديز، ولم يتم تأكيد تاريخ إطلاق الفيلم بعد.