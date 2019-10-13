حيلة ذكية يفعلها نيك جوناس عندما تُهمله زوجته النجمة بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في اللحظة التي يبدأ فيها الرجل يُدرك أن المرأة بدأت في (إهماله)، يبدأ بشكل خاطئ في مخاطبتها ولفت انتباهها إلى ذلك الأمر، في محاولة منه لترويضها وإدخالها إلى قفصه مرة أخرى.

لكن نجم عالمي بحجم نيك جوناس، ومتزوج من الممثلة بريانكا شوبرا ذات الشعبية الجارفة في سينماتي بوليوود وهوليوود، لا يفعل ذلك، كلما افتقدها وشعر بإهمالها له.

تنتظر بريانكا شوبرا حاليًا إطلاق فيلمها الجديد The Sky Is Pink، (أول فيلم لبريانكا بعد زواجها من نيك)، لذلك تتواجد في الوقت الحالي في مومباي من عدة أيام للترويج للفيلم بعيدة آلاف الأميال عن عش الزوجية في الولايا المتحدة.

في مقابلة مع بريانكا شوبرا مؤخرًا، ألمحت إلى كيف يتصرف زوجها المغني الأمريكي، عندما يشعر بإهمالها له، وبقائها في العمل والسفر لأوقات طويلة.

قالت بريانكا شوبرا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”: ” عندما كنت أسافر، كان نيك يتصل بي ويقول: أنا أفتقدك، لذلك أنا أشاهد فيلمك “ماري كوم” كل يوم”.

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The Sky Is Pink من إخراج شونالي بوس ، ويضم الفيلم في بطولته فرحان أختار وزايرا وسيم وروهيت سرف.

تدور قصة الفيلم حول زوجين تمتد على مدار 25 عامًا، حيث يتم سرد القصة من خلال ابنتهما عائشة شودري التي تعاني من التليف الرئوي، ومن المقرر عرض الفيلم في 11 أكتوبر.

كانت شوبرا قد تزوجت بالمغني الأميركي في مراسم مترفة، جرت في قصر هندي تاريخي، بحضور عائلتيهما والأصدقاء، وقد أطلقت مفرقعات بعد زواج شوبرا وجوناس في مراسم دينية مسيحية في قصر أوميد بهاوان في جودبور في ولاية راجستان في غرب الهند.

كما أن شوبرا كانت قد حصدت لقب ملكة جمال العالم عام 2000، وتعتبر من أبرز نجمات بوليوود وهي من الممثلات الهنديات القليلات اللواتي حققن نجاحا في الخارج، حيث قدمت مسلسل “كوانتيكو” وأصدرت أغاني مع فنانين بارزين.