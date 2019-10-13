والد زوجة عمران خان في ورطة بسبب علاقة عاطفية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبدو أن والد زوجة الممثل الهندي عمران خان في مأزق، حيث شوهد برُفقة بعض المحامين البارزين مؤخرا، من أجل الحصول على مشورة قانونية بحق من سيكون له حقوق في أمواله وممتلكاته.

وسائل إعلام ذكرت أن سبب ظهور رانجيف مالك مع المحامين، على خلفية علاقة سابقة جمعت بين والد زوجة عمران خان وعارضة أزياء سابقة، تُدعى ميشيل تونغ.

لكن آخرين فسروا الموقف على ضوء الخلاف الذي وقع أخيرًا بين عمران وزوجته أفانتيكا مالك، وما ذكرته التقارير الواردة حول الانفصال الوشيك بينهما.

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وفي سياق الأحداث، ذكرت تقارير أن رانجيف مالك كان يعيش مع عارضة الأزياء السابقة، ميشيل تونغ، وأنه يريد معرفة حقوق ميشيل في ممتلكاته وأمواله، ومعرفة مقدار ما يمكن لميشيل أن تطالب به، تلافيًا لأي مشكل بعد وفاته.

يُشار إلى أن الحياة الزوجية لعمران خان مع أفانتيكا مالك، تمر ببعض الصعوبات، حيث انهارت حياته المهنية بطريقة لا يمكن تفسيرها، عقب زواجه في عام 2011.

بعد تقارير عن انفصالهما، تواصل مراسلون مع الممثل من أجل استجلاء الحقيقة، وفي الوقت الذي رفض فيه عمران مجرد التعليق، تحدثت حماته فاندانا للصحافة بشكل صريح في هذه القضية، معترفة بوجود بعض الخلافات بالفعل بين الزوجين.