- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
قام الممثل وعارض الأزياء الهندي ميلند سومان، والذي يتمتع بسمعة طيبة في مجال للياقة البدنية، بمشاركة صورة لنفسه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، للذين يسعون للحصول على مصدر إلهام وقدوة لهم.
سومان المولود بجلاسكو في المملكة المتحدة، والذي بدأ مشواره المهني سنة 1988، نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، صورة حيث يمكن رؤيته وهو يركض تحت الماء مع حقيبة يحملها على ظهرره تزن 12 كجم.
ميلند سومان، عن كيفية تحضيره للغطس في الماء في أيسلندا قبل يومين، كتب يقول: “الجري مع حقيبة تحملها على الظهر 12 كجم تحت الماء في أثناء التحضير للغوص في أيسلندا قبل 10 أيام، أي شيء ممكن من خلال الإعداد الصحيح، افهم هدفك وحدد أولوياتك، سيكون الهدف يمكن تحقيقه! افعل ما يلزم”.
ميلند البالغ من العمر 53 عامًا متزوج من نيكيتا كنوار، بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات قبل الزواج، وكثيرًا ما يحرص الثنائي على مشاركة معجبيهما بصور الرحلات.
على جبهة العمل، ظهر ميليد سومان في العديد من أفلام بوليوود مثل سوريا، 16 ديسمبر، شيف وباجيراو ماستاني. وقد ظهر أيضًا في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل Vakaalat وCaptain Vyom وNoorjahan وMargarita.
كانت هذه تفاصيل خبر بلا أكسجين.. ميلند سومان يركض تحت الماء وهو يحمل حقيبة 12 كجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.