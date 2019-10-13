بلا أكسجين.. ميلند سومان يركض تحت الماء وهو يحمل حقيبة 12 كجم

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قام الممثل وعارض الأزياء الهندي ميلند سومان، والذي يتمتع بسمعة طيبة في مجال للياقة البدنية، بمشاركة صورة لنفسه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، للذين يسعون للحصول على مصدر إلهام وقدوة لهم.

سومان المولود بجلاسكو في المملكة المتحدة، والذي بدأ مشواره المهني سنة 1988، نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، صورة حيث يمكن رؤيته وهو يركض تحت الماء مع حقيبة يحملها على ظهرره تزن 12 كجم.

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ميلند سومان، عن كيفية تحضيره للغطس في الماء في أيسلندا قبل يومين، كتب يقول: “الجري مع حقيبة تحملها على الظهر 12 كجم تحت الماء في أثناء التحضير للغوص في أيسلندا قبل 10 أيام، أي شيء ممكن من خلال الإعداد الصحيح، افهم هدفك وحدد أولوياتك، سيكون الهدف يمكن تحقيقه! افعل ما يلزم”.

ميلند البالغ من العمر 53 عامًا متزوج من نيكيتا كنوار، بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات قبل الزواج، وكثيرًا ما يحرص الثنائي على مشاركة معجبيهما بصور الرحلات.

على جبهة العمل، ظهر ميليد سومان في العديد من أفلام بوليوود مثل سوريا، 16 ديسمبر، شيف وباجيراو ماستاني. وقد ظهر أيضًا في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل Vakaalat وCaptain Vyom وNoorjahan وMargarita.