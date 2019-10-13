عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح بعد جلسة التصوير المثيرة للجدل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح لجلسة تصوير جديدة مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، لصالح مجلة GQ، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات.

الإعلامي المصري عمرو أديب دافع عن محمد صلاح، قائلا إنه لا يجب أن نُخضعه لقوانين وأعراف مجتمعنا المصري، لأنه يعيش في مجتمع آخر ومع أناس مختلفين.

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وأضاف مازحا: “فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي عندها 38 سنة.. ناس تقولك دي كانت حاضناه ده موضوع يحله هو وأم مكة ملناش فيه.. انما بالنسبة له ده راجل عالمي.. فمتجيش تقف على إنها حاضناه.. وبعدين الست دي حضنت 4 غيره وده أكثر الأحضان احترامًا”.

وتابع “الناس بتقول مكنش العشم ويقارنوا بينه وبين أبو تريكة.. مع احترامي لأبوتريكة وإنه لاعب عظيم.. إنما صلاح ده راجل عالمي عايش في منظومة أخرى، متحاسبوش الراجل أوي كده ومتزنقوش عليه”.

واستطرد: “لا يجب أن نشعره بأننا جميعا ضده فجأة، الولد عنده 27 سنة وقدامه الدنيا والفلوس والعز والغنى وأوروبا يعني امتحان مش سهل.. ده كويس أوي إن الولد ماسك نفسه ومنتبه لشغله.. والله العظيم كويس إنه لسه عاقل.. متكرهوش الراجل في البلد متخلهوش يحس إنكم قالبين عليه”.