فجر السعيد تستعد لعملية جراحية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن آخر تطورات حالتها الصحية، لافتة إلى أنها تستعد لإجراء عملية جراحية جديدة في بداية الشهر القادم.

فجر كشفت أن هذه العملية ستكون رابع عملية جراحية تخضع لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه”.

الإعلامية الكويتية تمنت أن تكون هذ العملية هي الأخيرة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي”.

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وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.