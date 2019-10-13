نانسي عجرم تحيي تُشعل جامعة الدلتا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا في جامعة الدلتا بمدينة جمصة، وذلك بحضور عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل والكليات. نانسي حضرت مرتدية ملابس رياضية، وكان برفقتها مدير أعمالها جيجي لامارا، واستقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم قامت بتغيير ملابسها وتألقت بفستان سواريه باللون الأسود. الفنانة اللبنانية صعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية على نغمات آغنية “الدنيا حلوه” وسط تفاعل كبير من الطلاب بالهتافات وصيحات الإعجاب . Advertisements نانسي قدمت خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، ثم وجهت الشكر للطلاب علي حفاوة الاستقبال الكبيرة وتمنت لمصر وشعبها دوام الأمن والازدهار. وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد أحيت مؤخرا حفلا لصالح شركة “ماستر جروب”، وذلك بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة Ibiza chilout بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وشاركها إحياء الحفل الفنان محمود العسيلي. نانسي بدأت وصلتها الغنائية بحفل Ibiza chilout على أنغام أغنية “الدنيا حلوه”، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ثم غنت وسط تفاعل كبير مع الجمهور أغنية “ما تيجي هنا” ، ثم “بدنا نولع الجو”، “إحساس جديد”، “اه ونص”، “اطبطب وادلع”، وحين غنت “لو سألتك انت مصري”، وجهت بها التحية للنجم محمد فؤاد والذي تفاعل معها وأطلق صافرات تشجيع لها.

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