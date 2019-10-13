حزنا على والدتها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها من هذا الشيء طوال عمرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة المصري إيمي طلعت زكريا بوفاة والدها الفنان طلعت زكريا، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، وذلك قبل حلول عيد ميلادها بأيام قليلة.

إيمي نشرت صورة تجمعها بوالدها الراحل من حفل عيد ميلادها في طفولتها، وأكدت أنها لن تحتفل بعيد ميلادها طوال عمرها، حيث أنه لن يكون معها كما اعتاد دائما.

الفنانة المصرية قالت: “عيد ميلادى كمان كام يوم وعد عليا عمرى ما هحتفل بى من بعد ماكنت بتحتفل معايا بى كل سنه لغايه السنه اللى فاتت”.

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وأضافت: “انت قلبك حاسس ياح بيبى لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ماتموت ب ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يابابا”.

يذكر أن الفنان المصري طلعت زكريا قد رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر، عن عمر يناهز ٥٨عاما، وقد شيعت جنازته من مسجد العمري، بالإسكندرية.

إيمي طلعت زكريا لم تتحمل صدمة وداع والدها، وتعرضت للإغماء، أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري بالإسكندرية، وقام أقاربها وصديقاتها بمؤازرتها في مصابها، بينما انهارت الفنانة للغاية حزنا على فراق والدها.