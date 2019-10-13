علا رشدي تنشر أول صورة من حفل زفافها على أحمد داوود.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت الفنانة المصرية علا رشدي صورة قديمة من حفل زفافها على الفنان أحمد داوود، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

علا ظهرت في الصورة وهي تطير فرحا مع داوود، وعكست الصورة مدى سعادتهما وعلقت قائلة: «لما كنا طايرين من الفرحة حرفيا عشان اتجوزنا لا دا مش فوتوشوب».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي تمنى لهما السعادة الدائمة، كما علق عدد من الفنانين على الصورة ومنهم غادة عادل.

علا رشدي أثارت الجدل مؤخرا بسبب ملابسها في مهرجان الجونة، حيث انتقد البعض ملابسها الجريئة، ورفضت الفنانة هذه الانتقادات.

الفنانة المصرية احتفلت مؤخرا بعيد زواجها التاسع من الفنان أحمد داوود، والذي تزوجت منه في عام 2000، وأنجب منه طفلين.

أحمد داوود يعرض له حاليا مسلسل «أهو دا اللي صار»، وشارك في العمل الفنانة روبي، محمد فراج، سوسن بدر، وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله بالسينما الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، مع احمد عز، وعمرو يوسف.