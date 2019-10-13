ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للفتاة مع بنات شقيقتها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي باليوم العالمي للفتاة والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، ووجهت التهنئة لكل الفتيات بالوطن العربي.
ليلى علوي نشرت صورة لها مع أبناء شقيقتها، وشقيقتها، وكتبت معلقة عبر صفحتها على «فيس بوك»: «البنت روح البيت.. واللي مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات.. صحيح الأنثى دايماً بيرتبط وجودها بالرقة والحنية والاحتواء لكن الأيام والمواقف دايماً بتثبت إن وجود البنت في البيت كمان دعم وسند وقوة لعيلتها الصغيرة ولكل اللي حواليه».
الفنانة المصرية أضافت: «في اليوم العالمي للفتاة، بتمنى لكل بنت مصرية وعربية السعادة والرضا والنجاح وتحقيق ذاتها بالشكل اللي هي تختاره وتحبه وتشوف راحتها فيه.. كل سنة وانتوا طيبين يا بنات».
ليلى علوي حضرت مؤخرا أكثر من مهرجان، حيث تألقت في مهرجان «مالمو»، كما شاركت الفنانة المصرية في مهرجان الجونة السينمائي.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنان خالد الصاوي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.
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