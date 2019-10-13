انتصار تستعيد ذكرياتها مع الراحل طلعت زكريا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية انتصار جمهورها في صورة لها مع الفنان طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

جمهور الفنانة المصرية انتصار عبر عن إعجابه بالصورة من خلال عدد من التعليقات، وترحم متابعيها على الفنان الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

طلعت زكريا تعرض لأزمة صحية قبل رحيله، حيث أصيب بالتهاب رئوي دخل على إثره إلى المستشفى، ومكث فيها لعدة أيام، ولكن حالته الصحية تدهورت بشدة، وفارق عالمنا.

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جمهور الفنان المصري شعر بصدمة لرحيله بشكل مفاجئ، كما نعى نجوم الفن الفنان طلعت زكريا من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وخاصة أن الفنان كان شريك نجاح لنجوم هذا الجيل.

ابنة طلعت زكريا الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا دخلت في حالة انهيار أثناء تشييع جثمان والدها، وسط حضور عدد من الفنانين.

طلعت زكريا شارك قبل وفاته في فيلم «الموقف»، والذي شاركت ببطولته الفنانة منة فضالي ومحمد رضا وريكو.

وكان آخر أفلامه «حليمو أسطورة الشواطئ»، والذي شارك ببطولته ريم البارودي، نيرمين ماهر، وبيومي فؤاد.