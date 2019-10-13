هاني حسن الأسمر يتألق بحفل ساقية الصاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي لأول مرة على مسرحها النهر، حفلًا غنائيًا للفنان المصري هاني حسن الأسمر، نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.

هاني قدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من أغاني والده، ومنها: “متشكرين، أنا أهو، أعملك إية، سمارة، كتاب حياتى، الواد الجن، بعتب عليك، على مين، حلويات، عمرى، عدى يا ليله”، وغيرها.

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ضيفة الحفل، نجمة ستار أكاديمي الفنانة دينا عادل، شاركت هاني حسن الأسمر غناء أغنية “ادلع يا حلو”.

وهاني حسن الأسمر مطرب وممثل مصري، ورث حب الغناء من والده، وقد بدأ الغناء منذ صغره بتشجيع من والده الراحل حسن الأسمر، وقدم عدد كبير من الأغاني الشعبية، كما أعاد غناء عدد من أغاني والده، كما شارك في بطولة فيلم “شارع محمد علي” في عام 2015، وأول ألبوم صدر له كان بعنوان “صياد”.