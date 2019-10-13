المخرج هاني لاشين يحتفل بعيد ميلاد ابنه بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
على هامش مهرجان الإسكندرية في دورته الخامسة والثلاثون، احتفل المخرج المصري هاني لاشين بعيد ميلاد نجله “مالك”، وذلك وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.
الاحتفال أقيم في بهو الفندق المقام بداخله فاعليات المهرجان، وذلك بحضور الفنان أحمد عبدالعزيز وزوجته، والفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.
كما حضر المخرج محمد عبد العزيز، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمخرج علي بدرخان، والفنانة سلوى محمد علي.
وهاني لاشين مخرج مصري من مواليد 21 مايو عام 1951، عشق السينما منذ الصغر وكانت له تجربة في التمثيل، حصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الاخراج عام 1976.
عمل في بدابة حياتة الفنية مساعد ومخرج مع حسن الإمام، ومخرجا للأفلام التسجيلية، عمل كمخرج أيضا لعدد من المسلسلات والأفلام، منها: “الأراجوز، وأريد حبا وحنانا، وليه يا دنيا”، وغيرها.
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