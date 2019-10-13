عزاء والدة المخرج محمد النقلي بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم عزاء والدة المخرج محمد النقلي، الحاجة زينب محمد الدمرداش، بمسجدالحامدية الشاذلية، بحضور نجوم الفن.
وقد تلقى العزاء المخرج محمد النقلي، وخاله المخرج مصطفى الدمرداش وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف زكي، وحجاج عبدالعظيم ونجله خالد حجاج، وريهام حجاج، ومحمد رياض، ونهال عنبر، وفلك نور، وسيف عبدالرحمن وحرمه دينا، والمخرج أحمد نور، وخالد زكي.
كما حضر المخرج عبدالعزيز البكري، والمنتج محمود شميس، ورضا إدريس، وشريف حلمي، والفنان السعودي معاذ عبدالصمد، وصلاح عبدالله، وعفاف شعيب، وإيناس عزالدين، وشربف خيرالله، وأحمد الحلواني، ومحمد أبوداود، وفتوح أحمد، والمونتير فراس فهمي.
وحضر أيضا أحمد الدمرداش، والإعلامي معتز الدمرداش، وإيمان أيوب، وأحمد صفوت، وعهدي صادق، ورياض الخولي، وحسن إش إش وحرمه فاتن إش إش، والمنتج ممدوح شاهين، والمنتج محمد زعزع، وحسام مجدي الحسيني.
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