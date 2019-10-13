فيديو.. عامر خان يشيد بالبرومو الدعائي لفيلم سيف علي خان Laal Kaptaan

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أطلق النجم الهندي سيف على خان البرومو الترويجي النهائي فيلمه الجديد Laal Kaptaan قبل بضعة أيام، حيث قوبل بثناء كبير من المشاهدين، ويبدو أنه ترك الجميع متأثرًا، حتى النجم الكبير عامر خان!

عامر خان البالغ من العمر 54 عامًا، الذي يختار تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعناية، سجل اعجابه ببرومو Laal Kaptaan، عبر تغريدة شاركها يوم الأربعاء 9 أكتوبر، مدح فيها الفيلم، وصفه بأنه رائع، كما حث معجبيه على مشاهدة البرومو.

يتميز النجمان بعلاقة هادئة ومتوازنة، رغم أنهما من نجوم الصف الأول في بوليوود، حيث عمل عامر خان مع سيف على خان سابقًا في العديد من الأفلام مثل: Dil Chahta Hai وBombay Talkies.

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وعن العمل، فقد غلبت حالة الرعب وكثرة القتل والدماء، على المشاهد التي قدمها المقطع العدائي للجمهور، وعطش البطل للدماء وهو يسعى للانتقام، بمشاركة الفنانة سوناكشي سينها.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن المقطع النهائي يعيدنا إلى ماض ناجا سادو” تلك الشخصية الرئيسية التي جسدها بطل العمل سيف على خان، كما أطلعنا الفيديو أيضًا عن سبب رغبته في الانتقام.

من المقرر طرح فيلم Laal Kaptaan على الشاشات الكبيرة في 18 أكتوبر 2019، وهو من إنتاج اناندا راي، وإخراج نافديب سينج.